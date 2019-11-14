إليك أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح

2019/11/14 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الخميس، (14 تشرين االثاني 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.700 دينار لكل 100 دولار وهي

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