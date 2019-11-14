“بالصور”.. رصاص حي وغاز مسيل للدموع بكثافة قرب ساحة التحرير

2019/11/14 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استخدمت قوات مكافحة الشغب ،اليوم الخميس، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة قرب ساحة التحرير وسط بغداد.وحاولت قوات الشغب تفريق المحتجين من الشارع الجمهوري القريب من ساحة التحرير.

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