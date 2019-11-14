بالصور.. مكافحة الشغب تقترب لنفق التحرير وتطلق بكثافة قنابل مسيل الدموع

2019/11/14 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلقت قوات مكافحة الشغب، قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بعد محاولتها الاقتراب من النفق القريب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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