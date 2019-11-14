القضاء ينشر اعترافات ’’داعشية’’ تاجرت بالأيزيديات ونظمت حفلات اعدام

2019/11/14 | 12:53

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت صحيفة القضاء، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، اعترافات إحدى نساء تنظيم داعش، والتي يطلق عليها ...





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