2019/11/14 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيومن رايتس ووتش: قوات الامن العراقية تهاجم مسعفين يعالجون المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيومن رايتس ووتش: قوات الامن العراقية تهاجم مسعفين يعالجون المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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