2019/11/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيومن رايتس ووتش: قوات الامن العراقية تهاجم مسعفين يعالجون المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيومن رايتس ووتش: قوات الامن العراقية تهاجم مسعفين يعالجون المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).