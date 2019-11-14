2019/11/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات وسط العاصمة بغداد.

ونقلت فرانس برس عن مصادر طبية قولها ان ثلاثة متظاهرين لقوا حتفهم بقنابل مسيلة للدموع استخدمتها القوات الأمنية وسط بغداد.

يشار الى ان مصدراً بالشرطة العراقية، قال يوم الخميس ان محتجاً قتل باستهدافه بقنبلة مسيلة للدموع اخترقت رأسه، وتحديدا منطقة الوجه في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان قوات مكافحة الشغب اطلقت في الساعات الاولى من صباح اليوم قنابل مسيلة للدموع على المحتجين المتحصنين في البنايات في منطقة الخلاني لتصيب احداها منطقة الوجه لمحتج ليفارق الحياة على الفور.

وقال مصدر امني اخر انه تم القاء القبض على شاب يقود دراجة نارية ويحمل مسدساً وهويات لجهة امنية وحاول الدخول لساحة التحرير وسط بغداد.

واشار المصدر الى ان خلال التحقيقات الاولي مع ذلك الشاب اعترف بانه كان يروم اطلاق العيارات النارية باتجاهات متفرقة على المحتجين والامن في آن واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 متظاهرين وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 متظاهرين وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).