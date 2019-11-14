أسهم اليابان عند أقل مستوى في أسبوع ونصف

2019/11/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع ونصف يوم الخميس بعد بدء بيع لجني الأرباح وسط تنامي الشكوك حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني مرحلي، بينما قفز سهما لاين كورب وزد هولدنجز على خلفية أنباء أن مشغل ياهو اليابان يخ

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