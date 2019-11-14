الليرة التركية تضعف قليلا بعد اجتماع أردوغان وترامب

2019/11/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضعفت الليرة التركية يوم الخميس بعد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان على التخلي عن شراء نظام دفاع صاروخي روسي، واصفا الأمر بأنه ”تحد خطير جدا“ للعلاقات الثنائية.

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