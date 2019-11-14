العراق.. القاء القبض على 4 دواعش في الموصل

2019/11/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على أربعة عناصر بداعش الإجرامي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل....

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