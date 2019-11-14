هذه الوظائف تؤثر على قلب المرأة

2019/11/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت نتائج دراسة جديدة إن بعض الوظائف ترتبط بزيادة خطر إصابة المرأة بأمراض القلب، بينما تربط وظائف أخرى بانخفاض هذه المخاطر.



وتوصلت الدراسة إلى أن وظيفة الأخصائية الاجتماعية هي الأكثر إجهاداً لقلب المرأة، لأنها ارتبطت بزيادة خطر أمراض القلب بنسبة 36 بالمائة مقارنة بوظائف أخرى.

أسوأ وظائف لقلب المرأة بعد الأخصائية الاجتماعية: الكاشير والممرضة والأخصائية النفسية، والأفضل سمسرة العقاراتوبحسب الدراسة التي من المقرر عرضها خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية المُقام بين 16 و18 نوفمبر في جامعة دريكسل بفيلادلفيا، أتت وظيفة (الكاشير) أو أمين الصندوق في محلات البيع بالتجزئة تالية في ارتباطها بزيادة المخاطر على قلب المرأة بنسبة 33 بالمائة.

وجاءت وظائف: الممرضة، والأخصائية النفسية، ثم طبيبة الزيارات المنزلية في المرتبة التالية حيث ارتبطت هذه الوظائف بزيادة الخطر على قلب المرأة بنسبة 16 بالمائة.

وبحسب الدراسة التي اعتمدت على مراجعة البيانات الصحية لـ 65 ألف امرأة، تبين أن العمل في بيع وسمسرة العقارات يرتبط بانخفاض خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بنسبة 24 بالمائة، يليها وظيفة مساعد إداري (سكرتيرة) بانخفاض الخطر بنسبة 11 بالمائة.

للوصول إلى هذه النتائج قام الباحثون بعزل تأثير عوامل أخرى مؤثرة على القلب مثل: ضغط الدم والكولسترول والتغذية والنشاط البدني والتدخين.



وركّزت الدراسة على 20 وظيفة شائعة فقط من بين أنماط عمل المرأة في المجتمعات الحديثة.

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