رايتس ووتش تتهم الامن العراقي بالهجوم على “مسعفين” بسبب تقديمهم العلاج للمتظاهرين

2019/11/14 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، ان قوات الأمن العراقية هاجمت مسعفين بسبب تقديمهم العلاج إلى المتظاهرين منذ بدأت الاحتجاجات في 25 تشرين الأول 2019، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المسعفين، وخيامهم، وسيارات الإسعاف.تسببت الهجمات في وفاة مسعف على الأقل.وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في […]

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