2019/11/14 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى تعلن عن إرسال قوائم المحاضرين للامانة العامة لمجلس الوزراء لتأمين أجورهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تعلن عن إرسال قوائم المحاضرين للامانة العامة لمجلس الوزراء لتأمين أجورهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تعلن عن إرسال قوائم المحاضرين للامانة العامة لمجلس الوزراء لتأمين أجورهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).