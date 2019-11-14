القضاء يطيح بـ”رؤوس كبيرة” للفساد.. اكثر من 300 مليار تعود الى خزينة الدولة: التفاصيل كاملة

2019/11/14 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أطلق التصويت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد، يد القضاء في اتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقهم، وهذا ما بدأ فعليا بعد مخاطبة مجلس القضاء الأعلى محاكمه في ‏البلاد بتنفيذ أوامر القبض والاستقدام ضد المتهمين لاسيما ممن كانوا يتمتعون بالحصانة.‏ وذكر القضاء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “عشية انطلاق […]

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