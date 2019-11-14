البرلمان يؤجل انعقاد جلسته ساعة لعدم اكتمال النصاب

2019/11/14 | 13:23

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر نيابي، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، بأن مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لمدة ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب قام بتأجيل جلسته لمدة ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".

يتبع........

بغداد اليوم- بغداد

نشرت صحيفة "القضاء" التابعة للسلطة القضائية العراقية، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، اعترافات إحدى نساء تنظيم داعش، والتي يطلق عليها اسم "وضحة"، مؤكداً ارتكابها جريمة المتاجرة بالنساء الأيزيديات، وتنظيم حفلات

بغداد اليوم- بغداد

كشف السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، وخلال لقاء جمعه برئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عن موقف الولايات المتحدة من خطاب المرجعية الدينية الأخير.

وقال الحكيم في تغريدة عبر حسابه في تويتر:&

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف "الفتح"، حنين قدو، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019) أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، جادة في إجراء إصلاحات حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الح

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