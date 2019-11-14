علاوي والبارزاني يبحثان تطورات الاوضاع السياسية في العراق

2019/11/14 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس المنبر العراقي اياد علاوي مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني والوفد المرافق له تداعيات الاوضاع في العراق.

وأكد الجانبان على ضرورة الاسراع في الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وسبل احتواء الاحتجاجات وتداعياتها، مشددين على مسألة الحفاظ على سلمية التظاهرة وتقديم المسؤولين عن استخدام العنف الى المحاكم المختصة.

وفيما يتعلق بملف تعديل الدستور اكد البارزاني ان الاقليم يدعم اي تعديل يصب في مصلحة العراق والعراقيين بوصف كردستان جزءاً من العراق، موضحاً اهمية حسم قوانين النفط والغاز وتوزيع الثروات والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين.

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