مقتل وإصابة نحو 60 متظاهراً في ساحة الخلاني وسط بغداد

2019/11/14 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قتل أربعة متظاهرين وإصابة 55 آخرين في بغداد، اليوم الخميس، بقنابل الغاز المسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية لتفريق المحتجين في ساحة الخلاني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية، قولها إن "أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب 55 آخرون قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير وسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من تشرين الأول المنصرم، وباتت تدعو إلى إسقاط النظام".

وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 330 شخصاً خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم.

وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامناً مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.

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