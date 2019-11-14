صدور أمر استقدام لمديرعام صحة ميسان ومسؤولاً آخر بتهم فساد

2019/11/14 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة محافظة ميسان ومدير قسم الشؤون القانونية والمالية والإدارية في الدائرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه إلى أن "محكمة تحقيق ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمري الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي؛ لوجود مخالفات في عقد تجهيز الوجبات الغذائية للمستشفيات والأطباء".

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