2019/11/14 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن مصادرة أسلحة نارية واعتدة واعتقال حائزيها في سيطرات أمنية مشتركة في المحافظة.

وذكر قائد شرطة محافظة ميسان العميد عبد الخضر جاسم محمد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط أسلحة نارية نوع بندقية كلاشنيكوف ومسدس واعتقال اثنين من حائزيها بنقطة تفتيش امنية في إحدى مناطق مدينة العمارة".

واضاف ان "دوريات شرطة النجدة في ميسان تمكنت من إعتقال شخص ضبط بحوزته قطعة سلاح ناري نوع كلاشنكوف وتم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

واشار الى ان "مفارزه شرعت بتنفيذ خطة أمنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة و إجراء العديد من السيطرات ونقاط التفتيش في عموم ميسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اثنين بحوزتهما أسلحة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال اثنين بحوزتهما أسلحة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).