2019/11/14 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، تسليم وزارة الداخلية، قائمة باسماء وجبة جديدة من التعيينات.

وقال المكتب في بيان ورد لشفق نيوز ان "مكتب رئيس الوزراء سلم وزارة الداخلية قائمة جديدة تضم اسم 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة".

واضاف البيان انه بهذا العدد يصل عدد المعينين الجدد الى 800.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتسلم من عبد المهدي قائمة بتعيين 400 مواطن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تتسلم من عبد المهدي قائمة بتعيين 400 مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).