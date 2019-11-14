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‎جدول اعمال جلسة اليوم


‎جدول اعمال جلسة اليوم
2019/11/14 | 13:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

‎جدول اعمال جلسة اليوم

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎جدول اعمال جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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