2019/11/14 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت وزارة الدفاع الروسية انشاء قاعدة جوية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها انها بدأت بإنشاء قاعدة جوية في مدينة القامشلي لطائرات مروحية.

وأوضحت ان القاعدة ستكون محمية بصواريخ أرض جو وتم نشر 3 طائرات مروحية فيها حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انشاء قاعدة جوية روسية في القامشلي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انشاء قاعدة جوية روسية في القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).