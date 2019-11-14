2019/11/14 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسى لواع: الحكومة تتابع إجراءات إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين والتنسيق مستمر بين الرئاسات للاستجابة للمطالب المشروعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 13:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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