بالأرقام.. تفاصيل جديدة بشأن قانون التقاعد الموحد وزيادات على رواتب المتقاعدين

2019/11/14 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف عضو اللجنة #القانونية النيابية #وجيه_عباس، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون #التقاعد الموحد.عباس قال في تصريح صحافي، إن «قانون التقاعد الذي وصل إلى #مجلس_النواب يحمل […]

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