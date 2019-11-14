ترامب يدلي لكوردستان 24 بآخر مواقفه من الكورد واردوغان يرد

2019/11/14 | 13:34

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أربيل (كوردستان 24)- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إشادته بدور الكورد في مساعدة قواته لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، مشيراً في الوقت نفسه الى أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يحتفظ بعلاقة طيبة مع الكورد ويقدم لهم العناية الصحية والتعليم.

وادلى ترامب بهذا التصريح تعقيباً على سؤال وجهه مراسل كوردستان 24 في واشنطن خلال مؤتمر صحفي عُقد مع أردوغان يوم الأربعاء.

وقال ترامب خلال المؤتمر "كانت لدينا علاقة متينة بالكورد وقاتلنا معهم بنجاح كبير ضد داعش.



كنّا ناجحين للغاية" في هزيمة التنظيم.

وعبّر عن اعتقاده باحتفاظ نظيره التركي بـ"علاقة عظيمة" مع الكورد، مشيراً الى أن الكثير من الكورد يعيشون في تركيا "وهم سعداء ويعتني بهم بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وأشياء أخرى".

من جانبه قال اردوغان في رده على سؤال آخر لمراسل كوردستان 24 "ليس لدينا أي مشاكل مع الكورد ولكن لدينا مشاكل مع المنظمات الارهابية" معتبراً أن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب "هما فرعان" لحزب العمال الكوردستاني.

وفي اشارة الى اقليم كوردستان، أكد اردوغان انه "نظراً لعدم وجود أي مشاكل مع إخواننا وأخواتنا في الجزء الشمالي من العراق، فنحن نتمتع بعلاقات وطيدة".

وتابع "نفس الأمر مع إخواننا وأخواتنا في الجزء الشمالي من سوريا في الوقت الذي كان فيه (بشار) الأسد لا يعترف بالوجود الكوردي".

ومضى اردوغان يقول "لدى حزبي السياسي أكثر من 50 نائباً من أصل كوردي في البرلمان التركي".

وقال "الإرهابيون لا قومية لهم ولا وطن".





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