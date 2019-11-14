وزارة التخطيط: ديون العراق بلغت 115 مليار دولار خلال العام الحالي فقط

2019/11/14 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط حجم ديون العراق للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان، إن ديون العراق خلال العام الحالي بلغت مئة وخمسة عشر مليار دولار، مبينا أن ثلاثة واربعين مليار دولار ديون داخلية، فيما بلغت الديون الخارجية نحو اثنين وسبعين مليار دولار.

ودعا الهنداوي الحكومة الى ضرورة توجيه القروض والديون إلى مخرجات تنموية استثمارية، لأن القروض سابقاً كانت توجه لسد العجز التشغيلي أو للحرب على داعش، مما انعكس سلباً على التنمية والاستثمار، وأن هذه الديون مهما كان حجمها يشكل عبئاً على الجيلين الحالي والمقبل، ويجب على الدولة الإيفاء بالتزاماتها ازاء هذه الديون والفوائد المترتبة عليها.

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