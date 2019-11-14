2019/11/14 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الداخلية قائمة جديدة تضم 400 متقدم لتعيينهم على ملاك الوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الداخلية قائمة جديدة تضم 400 متقدم لتعيينهم على ملاك الوزارة وكالة خطوة برس.

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