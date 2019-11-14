مجلس الانبار لـ

2019/11/14 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اكد مجلس محافظة الانبار، اليوم الخميس، عدم وجود اي دوافع سياسية او امنية تحول دون افتتاح منفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار

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