القبض على ثلاثة مطلوبين وضبط عجلة مخالفة في ديالى

2019/11/14 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن مدير قسم العلاقات و الاعلام في قيادة شرطة ديالى العقيد نهاد محمد، عن القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وضبط عجلة خلال الممارسات

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