لا فراغ دستوري ولا اشكال واقعي عند استقالة الروؤساء الثلاث

2019/11/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: طارق حرب حيث ان مايحصل منذ أسابيع من التظاهر أخذ طابع الاستمرار وانه ألأسلم هو تقديم حلول للتظاهر ومحاولة ارضاء المتظاهرين وتحقيق شيء يمكن أن يكون دراماتيكياً بحيث ينقل الواقع الحالي الى واقع آخر فأنه يبدو ان استقالة الرووءساء الثلاث يمكن ان تكون حلاً حقيقياً للواقع الحالي ولا ينتج عن استقالة الرووءساء الثلاث أي […]

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