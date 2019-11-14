بالاسماء.. الداخلية تتسلم قائمة جديدة تضم 400 مواطن لتعيينهم على ملاكها

2019/11/14 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سلم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وزارة الداخلية قائمة جديدة تضم اسم 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة، ليصل عدد المعينيين الجدد الى 800.انتهى

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