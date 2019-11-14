القضاء العراقي يشكل محكمة مركزية كبرى لمكافحة الفساد

2019/11/14 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق، اليوم الخميس، اوامر بالقبض على رؤوس كبيرة متهمة بالفساد واجراءات استثنائية بمنع السفر....

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