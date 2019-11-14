نسور قاسيون في مواجهة قوية امام التنين الصيني

2019/11/14 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

يستقبل المنتخب السوري نظيره الصيني في مواجهة نارية ، اليوم الخميس , على ستاد مكتوم بن راشد في دبي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويسعى منتخب سوريا في تحقيق الفوز الرابع على التوالي والابتعاد بصدارة الترتيب ، حيث أن فوزه في هذه المباراة يضعه في موقف مريح للغاية ، ويبرز في صفوف المنتخب السوري المهاجم المميز عمر السوما الذي سجل 7 أهداف في أول ثلاث مباريات ، ويبرز إلى جانبه عمر خريبين ومحمود المواس.

في المقابل فإن المنتخب الصيني يتطلع لخطف الفوز خارج ملعبه ، لتعويض تعادله في الجولة الماضية مع الفلبين وايضا خطف صدارة المجموعة ، ويبرز في صفوف الفريق المهاجم يانغ زو الذي سجل 5 أهداف في أول ثلاث مباريات، واليكسون الذي سجل 3 أهداف ووو زي ووو لي

يذكر ان نسور قاسيون يتصدرون المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات ، في حين يمتلك التنين الصيني 7 نقاط ويحتل المركز الثاني .

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