2019/11/14 | 14:00

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اعتقال مدير طابو ايسر الموصل ومعقبين اثنين بتهمة التزوير والتلاعب

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اعتقال مدير طابو ايسر الموصل ومعقبين اثنين بتهمة التزوير والتلاعب بالاملاك العامة والخاصة

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