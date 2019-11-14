ملاكمة العراق تضمن وساماً ببطولة آسيا

2019/11/14 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تأهل ملاكم عراقي، اليوم الخميس، الى منافسات الدور شبه النهائي من بطولة اسيا للشباب، المقامة حالياً في منغوليا.

وجاء التأهل عبر الملاكم سجاد علي في منافسات وزن 69 كغم بعد تغلبه على ملاكم صيني ليضمن الحصول على احدة أوسمة البطولة.

وكان ملاكم المنتخب العراقي باقر امير قد فاز على ملاكم صيني ليتأهل لدور الثمانية من منافسات البطولة الاسيوية، كما تأهل للدور ذاته الملاكم العراقي عقيل خالد بعد فوزه على ملاكم كوري.

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