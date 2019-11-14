يوفنتوس يعاكس رغبة كريستيانو رونالدو

2019/11/14 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، موقف يوفنتوس من نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب ومدرب البيانكونيري ماوريسيو ساري.

واتضح أن علاقة رونالدو بساري ليست على وفاق، بعد إقدام المدرب على استبدال “الدون” مبكرًا، في مباراتين متتاليتين، أمام لوكوموتيف وميلان، وأظهر اللاعب غضبه في المناسبتين.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، بانقضاء الموسم المقبل، لكن الخلاف الأخير، أثار اللغط حول مستقبل اللاعب، وانتشرت تقارير تفيد برغبته في العودة لفريقه السابق ريال مدريد.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها المادية ما يقارب 100 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين، شارك رونالدو بقميص يوفنتوس في 57 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 34 هدفًا، وصنع 12 أخرى.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، فإن يوفنتوس، رغم كل ما أثير، لا يفكر على الإطلاق في الانفصال عن نجمه البرتغالي.

وأوضحت أنه على العكس، يخطط للإبقاء على اللاعب حتى 2023 أو 2024، على الرغم من حاجة النادي للتوقيع مع نجم كبير جديد في المستقبل القريب.

المصـدر : كـووورة

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