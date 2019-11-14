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اندلاع النيران بمحال تجارية في ساحة الخلاني ببغداد


اندلاع النيران بمحال تجارية في ساحة الخلاني ببغداد
2019/11/14 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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