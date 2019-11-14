نائب عن تحالف سائرون يطالب الحكومة بايقاف عقد محطة الدورة الحرارية

2019/11/14 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن تحالف سائرون، حسن الكناني، اليوم الخميس، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بإيقاف عقد محطة الدورة الحرارية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب حسن الكناني، ان الأخير “ارسل كتابا الى المجلس الاعلى للفساد والى هيأة النزاهة ابلغ فيه ضرورة ايقاف عقد استثمار محطة الدورة الحرارية وذلك لما فيه من شبهات فساد كبيرة، علما ان المحطة جاهزاً وتعمل بشكل جيد، والعقد مدته عشر سنوات”.

واوضح الكناني: “بعد الاطلاع على مجريات تنفيذ العقد الذي تم توقيعه بين وزارة الكهرباء وبين الطرف الثاني شركتي النخبة او اف اس الاماراتية وشركة برايم ساوث تبين ان هناك فرق كبير بالاتفاق والفرق يوفر فرص عمل للعاطلين يقدر بـ (15000) عاطل لمدة عشر سنوات براتب (500$) شهرياً”.

وطالب وفق البيان، بـ”فتح تحقيق فوري بهذا الملف وايقاف العمل به كونه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الان، و لما فيه هدر للمال العام وان هذا العقد ليس استثمار وانما استعمار” .

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