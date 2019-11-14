الرئاسة السودانية تصدر بيانا بشأن انباء استقالة حمدوك

2019/11/14 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة الوزراء السودانية بيانا للرد على ما وصفته "شائعات" باستقالة رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك.

وأكد مكتب حمدوك على أن رئيس الوزارء يمارس مهامه

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