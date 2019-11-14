2019/11/14 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، عن تحرير مختطف والقبض على 3 مطلوبين ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير مختطف والقبض على 3 مطلوبين في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، عن تحرير مختطف والقبض على 3 مطلوبين ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير مختطف والقبض على 3 مطلوبين في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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