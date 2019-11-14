2019/11/14 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، اختراق وتفكيك خلية إرهابية مختصة بصنع العبوات الناسفة والقبض على أفرادها في محافظة الأنبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية مختصة بصنع العبوات الناسفة وتلقي القبض على أفرادها في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية مختصة بصنع العبوات الناسفة وتلقي القبض على أفرادها في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).