2019/11/14 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد الين الياباني والفرنك السويسري المكاسب مقابل الدولار الضعيف يوم الخميس بينما دفعت بيانات صينية ضعيفة ومخاوف بشأن إمكانية توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجارة المستثمرين للسعي إلى أصول تعد ملاذات آمنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صعود الين والفرنك السويسري بفعل شكوك حيال إبرام اتفاق تجارة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صعود الين والفرنك السويسري بفعل شكوك حيال إبرام اتفاق تجارة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).