خمسة لاعبين أمام أنظار زيدان في الميركاتو المقبل

2019/11/14 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل، أعد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، قائمة تضم خمسة لاعبين، يرغب في ضمهم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال موقع "سوكر لادوما" إن زيدان يسعى إلى إلحاق بعض التغييرات على تشكيلته، هذا الموسم، على الرغم من أن فريقه يبلي مؤخرا البلاء الحسن في "الليغا".

وأضاف "ما يزال مدرب النادي الملكي يبحث عن طرق جديدة لتحسين وتقوية تشكيلة الفريق، ويقال إنه يخطط للتخلص من كل من جيمس رودريغيز وإيسكو".

ويواصل المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 47 عاما، إصراره على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، لتعزيز الخط الهجومي للفريق، حيث وضعه على "رأس اهتماماته".

كما تضم القائمة اسم متوسط ميدان سبورتينغ لشبونة، برونو فرنانديز، ولاعب أياكس أمستردام، دوني فان دي بيك، إضافة إلى لاعب توتنهام، كريستيان إريكسن.

كما وضع زيدان أيضاً على قائمته اسم لاعب نابولي، الإسباني فابيان رويز.

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