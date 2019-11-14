إنستغرام يحذف مئات الآلاف من المنشورات الإرهابية خلال الربع الأخير من 2019

2019/11/14 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أعلن تطبيق إنستجرام عن حذف ملايين من المحتويات الضارة أو الخطيرة خلال الربع الأخير، بما فى ذلك مئات الآلاف من المنشورات التى

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