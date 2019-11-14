2019/11/14 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

شكل هاتف "رازر" من موتورولا طفرة في عالم الهواتف قبل نحو 15 عاما، بسبب شكله المميز القابل للطي، وسيكون عشاقه الآن على

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