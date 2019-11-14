“فيسبوك” تحذف /3/ مليار حساب مزيف

2019/11/14 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق حذفت شركة “#فيسبوك” 3.2 مليار حساب مزيف هذا العام إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة #الأطفال والانتحار.ووفقا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته […]

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