2019/11/14 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السجن 7 سنوات لرئيس مؤسسة الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 14:44.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 7 سنوات لرئيس مؤسسة الشهداء) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 7 سنوات لرئيس مؤسسة الشهداء) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 7 سنوات لرئيس مؤسسة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).