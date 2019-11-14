2019/11/14 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصائية بعدد حالات محاولات الانتحار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية بعدد حالات محاولات الانتحار) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصائية بعدد حالات محاولات الانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).