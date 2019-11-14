نيزك اقترب من الأرض ووثقته كاميرات الهواتف – فيديو

2019/11/14 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثّقت العدسات لحظات نادرة لرؤية وتصوير ما يبدو أنه نيزك ساطع حول الليل نهارا في سماء ولاية ميسوري الأميركية ليلة أمس.

وابلغ البعض عن المشاهد التي واتاهم الحظ بالتقاطها، بينما نشرها آخرون على الفور في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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