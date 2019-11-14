سعيد علام - تفعيل ازمة يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله ! خطوات الانزلاق الى القاع.

2019/11/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام 1- من البديهى ان كل حاكم مصرى كان يدرك رد الفعل الشعبى الوطنى اذا ما تجرأ وسعى الى تحقيق حلم اسرائيل (1903) بالحصول على ماء النيل، رد فعل يجعل استمراره فى الحكم امر مشكوك فيه، وهذا ما جعل الرئيس السادات يتراجع عن مبادرته بايصال ماء النيل لاسرائيل "زمزم الجديدة"، بعد الشروع الفعلى فى ترعة السلام، الا انه مع التقدم المتسارع فى مشروع الشرق الاوسط الكبير الجديد، وتفكيك الدول العربية، وبقياة ميدانية لـ......

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