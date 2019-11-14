2019/11/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم تناولتْ حبتيْ أسبرينْمَعَكأسِ ويسكيووضعتْ خدَّهَاعلى صدريكانتْ ثروةَ المملكةْوكنتُسلطتيالعلاقات (كل العلاقات) بين دول الشرق الأوسط (كل دول الشرق الأوسط)، تدعيم هذه العلاقات حسب قاعدة الند للند، المحور الاقتصادي هو الطاغي، المحور الإنساني هو الطاغي، المحور الحلمي هو الطاغي.ذراعاها المصنعُ والحقلْوقدماهاصولجاني وحكمي

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